Sabato, nella culla dell’Ironman, il triathlon di lunga distanza, alle Hawaii, Natalie Grabow cercherà la sua risposta definitiva alla sua domanda. Può un’ottantenne completare l’Ironman più prestigioso del mondo? Ne scrive El Pais A 80 anni per completare l’Ironman. “Grabow ha già tagliato per dieci volte il traguardo iconico di Kona, il paradiso sportivo situato a nord dell’isola, da cui è partito uno dei format più duri e affascinanti del pianeta: 3,8 chilometri di nuoto in acque aperte, 180 di ciclismo – su un percorso battuto dai venti laterali e immerso tra campi di lava e oceano – e una maratona di 42,2 chilometri come dessert. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Natalie Grabow, la donna che sfida il tempo: a 80 anni verso l’Ironman delle Hawaii (El Pais)