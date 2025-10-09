Nascose i cadaveri dei figli neonati nell’armadio | disposti i domiciliari
È stata posta agli arresti domiciliari la 25enne di Reggio Calabria accusata di avere soffocato tre anni fa due suoi figli appena nati, di aver nascosto i loro corpi e di averne fatto sparire un terzo (di cui non si conosce il sesso). La donna è stata arrestata dagli agenti della Squadra Mobile di Reggio e posta ai domiciliari con il braccialetto elettronico, così come disposto dal giudice per le indagini preliminari reggino su richiesta della Procura del capoluogo calabrese. La macabra scoperta dei corpicini dei due bambini, nascosti all’interno dell’armadio dai genitori della donna, in località Pellaro, avvenne nel mese di luglio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
