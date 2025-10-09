Nascondeva due pistole e 42 proiettili nella casa del padre invalido | arrestato 51enne

Cataniatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 51enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.L’attività investigativa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Nasconde due pistole in casa del padre, arrestato 51enne - La squadra del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, specializzata nella lotta alla criminalità diffusa, ha tratto in arresto – sulla base degli indizi raccolti, da veri ...

