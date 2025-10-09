Nasce la giornata contro il body shaming sarà il 16 maggio Le scuole possono promuovere iniziative didattiche Legge in Gazzetta Ufficiale

Con la legge n. 150 del 3 ottobre 2025, il Parlamento ha istituito il 16 maggio come Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. Non una ricorrenza con valore civile, ma un momento riconosciuto dalla Repubblica per mettere a fuoco le implicazioni sociali, culturali e psicologiche del body shaming. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

