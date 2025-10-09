Nasce il Sistina Chapiteau investimento da 5 milioni di euro 1.500 spettatori e palco di

AGI - Roma torna a essere  capitale dello spettacolo dal vivo  con l'inaugurazione del  Sistina Chapiteau, la nuova struttura ideata e diretta da  Massimo Romeo Piparo, che porta nella Capitale la grande tradizione del  musical internazionale. La tenda-teatro, installata a  Tor di Quinto, ospita fino a  1.500 spettatori  e si sviluppa su un  palco di oltre 30 metri, costruito appositamente per accogliere produzioni imponenti come  Moulin Rouge, il primo titolo in cartellone. Un  investimento da 5 milioni di euro  per Piparo. L'impatto visivo e tecnico è quello di un vero  kolossal dal vivo: tre set separati, scenografie mobili, luci cinematografiche e una platea disegnata per garantire la massima  visibilità  da ogni punto. 🔗 Leggi su Agi.it

