Nasce il Sistina Chapiteau investimento da 5 milioni di euro 1.500 spettatori e palco di

AGI - Roma torna a essere capitale dello spettacolo dal vivo con l'inaugurazione del Sistina Chapiteau, la nuova struttura ideata e diretta da Massimo Romeo Piparo, che porta nella Capitale la grande tradizione del musical internazionale. La tenda-teatro, installata a Tor di Quinto, ospita fino a 1.500 spettatori e si sviluppa su un palco di oltre 30 metri, costruito appositamente per accogliere produzioni imponenti come Moulin Rouge, il primo titolo in cartellone. Un investimento da 5 milioni di euro per Piparo. L'impatto visivo e tecnico è quello di un vero kolossal dal vivo: tre set separati, scenografie mobili, luci cinematografiche e una platea disegnata per garantire la massima visibilità da ogni punto. 🔗 Leggi su Agi.it

