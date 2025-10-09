Nasce il Premio De Sanctis per la Ricerca | a Silvio Garattini il riconoscimento alla carriera
ll legame tra sapere e progresso umano si rafforza con la nascita del Premio De Sanctis per la Ricerca, promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e intitolato al professor Giovanni Scambia, noto ginecologo oncologo del Policlinico Agostino Gemelli di Roma scomparso lo scorso febbraio. L’iniziativa amplia la missione culturale del Premio De Sanctis – nato in collaborazione con le massime istituzioni dello Stato – e ne arricchisce la portata con un riconoscimento dedicato al mondo della scienza e per questa prima edizione in particolare della ricerca farmacologica, motore di progresso e di speranza per l’intera società e settore che rappresenta una frontiera decisiva dell’innovazione scientifica e della tutela della salute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: nasce - premio
Nasce Invictus Giovani, il premio letterario sportivo dedicato agli under 35
Francavilla Angitola riscopre il mito: nasce il Premio Internazionale “Città del Drago”
Nasce il Premio Uzeta per premiare chi contribuisce al prestigio e alla crescita della città
Il premio nasce per onorare la memoria di Federica Menabue, insegnante reggiana, scomparsa due anni fa, appassionata di letteratura, impegnata nella promozione dei diritti e della cultura della non violenza. A chi è rivolto e come partecipare - facebook.com Vai su Facebook
Come nasce una passione (e un premio Nobel?)Serie: come abbonarsi Lezioni: come abbonarsi - X Vai su X
Premio De Sanctis per la salute sociale, riconoscimenti a Tajani, Gallavotti, Marrocco - Otto riconoscimenti per un totale di cinque categorie sono stati consegnati presso la sala Pompeo di Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato ... Come scrive roma.corriere.it
Premio De Sanctis Europa 2025: a Bruxelles brillano Paola Cortellesi, Marina Abramovic e Christine Lagarde - 30, l’Ambasciata d’Italia apre le sue porte alla IV edizione del Premio De Sanctis Europa: uno dei ... Segnala leggo.it