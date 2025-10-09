ll legame tra sapere e progresso umano si rafforza con la nascita del Premio De Sanctis per la Ricerca, promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e intitolato al professor Giovanni Scambia, noto ginecologo oncologo del Policlinico Agostino Gemelli di Roma scomparso lo scorso febbraio. L’iniziativa amplia la missione culturale del Premio De Sanctis – nato in collaborazione con le massime istituzioni dello Stato – e ne arricchisce la portata con un riconoscimento dedicato al mondo della scienza e per questa prima edizione in particolare della ricerca farmacologica, motore di progresso e di speranza per l’intera società e settore che rappresenta una frontiera decisiva dell’innovazione scientifica e della tutela della salute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Nasce il Premio De Sanctis per la Ricerca: a Silvio Garattini il riconoscimento alla carriera