Nasce il partito unico riformista liberale e popolare di Calenda e Marattin

Una stretta di mano, un percorso comune e, soprattutto, un nuovo contenitore comune, in vista delle elezioni politiche, ma da battezzare anche un anno prima del 2027: il leader di Azione ed ex mini.

Partito socialista, nasce il coordinamento femminile. “Una nuova presenza delle donne in politica”

Jeremy Corbyn e Zarah Sultana, il nuovo partito della sinistra radicale in Uk nasce già diviso

Leopolda, Renzi: “Nasce Casa riformista, ma Italia Viva resta come partito”. Il modello? “Sammy Basso”

Il malessere interno non nasce solo dai numeri, ma dalla gestione verticistica del partito. Conte è accusato di ignorare i territori, di non ascoltare i gruppi locali, di affidarsi a pochi fedelissimi

Il malessere interno non nasce solo dai numeri, ma dalla gestione verticistica del partito. Conte è accusato di ignorare i territori, di non ascoltare i gruppi locali, di affidarsi a pochi fedelissimi - X Vai su X

Pd, nasce una nuova area riformista senza Bonaccini. L'ex governatore: «Surreale, politica da salotto» - La direzione è sembrata una riunione «motivazionale» per il test delle Marche