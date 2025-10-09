Nasce Dedalus l' alleanza per valorizzare la professione del produttore originario nel processo creativo e produttivo

Il produttore originario è colui che individua le idee, ne guida lo sviluppo e segue la realizzazione dell’opera in ogni fase, contribuisce a definire l’identità dell’opera e ne è garante lungo tutta la filiera, assumendosi responsabilità artistiche, tecniche e finanziarie. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Nasce Dedalus, l'alleanza per valorizzare la professione del produttore originario nel processo creativo e produttivo

