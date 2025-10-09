Nasce ' Cuore buono d’Italia' | il marchio che connette ospitalità e prodotti tipici locali
Presentato “Cuore buono d'Italia”, marchio registrato riservato a chi garantisce autenticità e qualità dei prodotti identitari di Forlì-Cesena per garantire un’esperienza autentica e riconoscibile. Entrano nel dettaglio Cecilia Milantoni, presidente Cna Turismo e commercio; Stefano Oronti, della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: nasce - cuore
Nasce il ‘Carditello Film Festival’: cinema, ambiente e cultura nel cuore della Campania Felix
Nasce il Carditello Film Festival – Oltre i Fuochi: cinema, ambiente e rinascita culturale nel cuore della Campania Felix
Nancy Pelosi, cuore a sinistra portafoglio a destra: in Borsa fa affari d’oro. Nasce un’App per seguire i suoi investimenti
Un angolo di bellezza nel cuore di Lecce. Pietrabianca nasce qui, tra le luci del centro e i colori della pietra che raccontano la città. Un luogo dove ogni dettaglio è pensato per farti sentire a casa! #lecce #salento #puglia #ristorantiitaliani - facebook.com Vai su Facebook