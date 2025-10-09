Nasce ' Cuore buono d’Italia' | il marchio che connette ospitalità e prodotti tipici locali

9 ott 2025

Presentato “Cuore buono d'Italia”, marchio registrato riservato a chi garantisce autenticità e qualità dei prodotti identitari di Forlì-Cesena per garantire un’esperienza autentica e riconoscibile. Entrano nel dettaglio Cecilia Milantoni, presidente Cna Turismo e commercio; Stefano Oronti, della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

