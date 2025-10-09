Nasce ad Ancona l’agorà del futuro e arriva il primo robot empatico italiano

ANCONA - L'antichità celebrava il cuore delle città perché quest'ultimo, con il suo dinamismo giovanile e le sue feconde energie, conteneva l'avvenire non ancora noto. Lo stesso spirito eternamente teso verso il progresso contraddistingue una nuova leva di ragazzi e ragazze. Si tratta del Network. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: nasce - ancona

L’Ancona nasce dallo scouting sulle piattaforme

? Ancona è ufficialmente candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028. Il dossier nasce dal piano triennale di sviluppo culturale, ispirato alle parole di Francesco Scarabicchi, e punta a valorizzare identità, vocazione portuale e rigenerazione urbana del - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, stretta per il futuro: nuovo contatto Silvetti-Co.Mo. Ieri videocall tra il sindaco e i rappresentanti della compagnia asiatica interessata al club - Group, la compagnia con sede a Singapore con interessi e diramazioni internazionali già attiva anche in Europa nei settori del ... Si legge su corriereadriatico.it

Ancona, il presidente Polci tira dritto: futuro, obiettivi e soci romani nella conferenza al Palarossini - ANCONA “Iscrizione, trasformazione in SRL, ingresso di nuovi soci e intenzione di disputare un campionato di vertice: il nostro progetto è ambizioso e vogliamo andare avanti”. Segnala corriereadriatico.it