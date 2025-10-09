Nardò celebra la sua torre dell’orologio | presentazione del volume di Giovanni De Cupertinis
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Nardò e dal Museo Diocesano (Mu.Di.Na.), rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico cittadino. La Torre dell’Orologio, simbolo del centro storico, diventa protagonista di un’opera che unisce rigore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: nard - celebra
Le GIORNATE EUROPEE del PATRIMONIO a NARDÒ le abbiamo celebrate visitando il Li Schiavoni - Scavo archeologico di un insediamento messapico - Unisalento con la prof. Giovanna Cera (Dipartimento Beni Culturali - Università del Salento). - facebook.com Vai su Facebook
Nardò celebra #camilleri a 100 anni dalla nascita: un #murales in via Pilanuova - X Vai su X
Nardò celebra la sua torre dell’orologio: presentazione del volume di Giovanni De Cupertinis - ), rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico cittadino. Segnala lecceprima.it