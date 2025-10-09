napolivaccino antinfluenzale gratis in farmacia per gli over 60

Tempo di lettura: < 1 minuto Tutti i cittadini over 60 potranno ricevere gratuitamente il vaccino antinfluenzale in una delle farmacie di Napoli e provincia che hanno allestito un punto vaccinale. La vaccinazione gratuita potrà essere richiesta da tutti i cittadini residenti nella stessa ASL della farmacia: chi ha meno di 60 anni può comunque acquistare il vaccino e chiedere la somministrazione dello stesso al farmacista. “Le farmacie napoletane – spiega Riccardo Maria Iorio, Presidente di Federfarma Napoli – vogliono essere sempre più un punto di riferimento di prevenzione prim’ancora che di cura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

