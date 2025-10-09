Napoli Trotta | Quel giocatore è forte ma c’è un problema con Conte Ecco quale

9 ott 2025

Napoli, Ivano Trotta su Noa Lang: «Conte sa come gestire ogni situazione, anche quella dei giocatori scontenti» L’ex centrocampista del Napoli, Ivano Trotta, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per commentare la situazione di Noa Lang, attaccante olandese arrivato in estate al club azzurro e al centro di alcune discussioni legate al suo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

