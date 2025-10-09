Napoli sedata perché ‘infastidiva’ altri pazienti | morta 39enne
Sedata e legata alla barella nell’Ospedale del Mare a Napoli, perché “infastidiva” gli altri pazienti, ma la donna dopo un po’ è deceduta. La famiglia della donna, che soffriva di crisi epilettiche, si è affidata all’avvocato Amedeo Di Pietro e ha sporto denuncia per fare chiarezza su quanto accaduto. La donna, secondo quanto riferito a LaPresse, è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale la sera dell’11 settembre alle 22. Dopo mezz’ora, la donna avrebbe iniziato a “ infastidire gli altri pazienti ” presenti nel pronto soccorso al punto che è stata “sedata”. All’alba del giorno successivo, alle 5. 🔗 Leggi su Lapresse.it
