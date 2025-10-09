Napoli sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti | morta per attacco cardiaco

Napoli, 9 ottobre 2025 - Era stata sedata e legata perché dava fastidio agli altri pazienti, ma non ha retto quella condizione e poche ore dopo h a accusato un arresto cardiaco ed è morta. La tragedia si è consumata lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli. E ora la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, si è rivolta ad un legale per presentare una denuncia e accertare le cause del decesso. A seguire il caso sarà l'avvocato Amedeo Di Pietro, che ha già trasmesso un esposto in cui viene evidenziato che la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Napoli, sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti: morta per attacco cardiaco

