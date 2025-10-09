Napoli sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti | morta per attacco cardiaco

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 9 ottobre 2025 - Era stata sedata e legata perché dava fastidio agli altri pazienti, ma non ha retto quella condizione e poche ore dopo h a accusato un arresto cardiaco ed è morta. La tragedia si è consumata lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli. E ora la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, si è rivolta ad un legale per presentare una denuncia e accertare le cause del decesso. A seguire il caso sarà l'avvocato Amedeo Di Pietro, che ha già trasmesso un esposto in cui viene evidenziato che la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

napoli sedata e legata al letto perch233 infastidiva i pazienti morta per attacco cardiaco

© Quotidiano.net - Napoli, sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti: morta per attacco cardiaco

In questa notizia si parla di: napoli - sedata

“Legata e sedata perché infastidiva i pazienti”, muore 39enne in ospedale a Napoli

Napoli, muore in ospedale dopo essere stata sedata e legata “perché infastidiva gli altri pazienti”: la denuncia della famiglia

napoli sedata legata lettoNapoli, sedata e legata al letto perché infastidiva i pazienti: morta per attacco cardiaco - La famiglia ha presentato una denuncia per accertare le cause del decesso ... Segnala quotidiano.net

napoli sedata legata lettoNapoli, sedata e legata alla barella perché «infastidiva gli altri pazienti»: donna di 39 anni muore in ospedale, aveva avuto un attacco epilettico - Aveva infastidito gli altri pazienti in ospedale, per questo è stata sedata e legata alla barella ma, alcune ore dopo, è morta per un ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sedata Legata Letto