Napoli salto da consiglio comunale a regionale | nel Pd idea Amato Avs lancia D’Angelo e Andreozzi

Dai banchi del consiglio comunale a quelli del consiglio regionale: nel Campo Largo emergono i primi nomi a Napoli. Il primo è proprio quello della presidente dell'aula di via Verdi. Nel Pd, circolano da tempo rumors su Enza Amato. Nessun annuncio, nessuna ufficialità. Ma fonti dem la inseriscono tra i papabili. Oltretutto sarebbe un déjà vu. Amato è già stata consigliera regionale, nella prima legislatura di De Luca (2015-2020). Già in campagna elettorale, invece, un altro consigliere del Pd. Di Salvatore Madonna girano infatti i manifesti. Lo slogan: " Con serietà e impegno per la nostra comunità".

