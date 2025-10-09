Napoli salto da consiglio comunale a regionale | nel Pd idea Amato Avs lancia D’Angelo e Andreozzi

Tempo di lettura: 2 minuti Dai banchi del consiglio comunale a quelli del consiglio regionale: nel Campo Largo emergono i primi nomi a Napoli. Il primo è proprio quello della presidente dell’aula di via Verdi. Nel Pd, circolano da tempo rumors su Enza Amato. Nessun annuncio, nessuna ufficialità. Ma fonti dem la inseriscono tra i papabili. Oltretutto sarebbe un déjà vu. Amato è già stata consigliera regionale, nella prima legislatura di De Luca (2015-2020). Già in campagna elettorale, invece, un altro consigliere del Pd. Di Salvatore Madonna girano infatti i manifesti. Lo slogan: “ Con serietà e impegno per la nostra comunità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

