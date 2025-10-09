Napoli salto da consiglio comunale a regionale | nel Pd idea Amato Avs lancia D’Angelo e Andreozzi
Tempo di lettura: 2 minuti Dai banchi del consiglio comunale a quelli del consiglio regionale: nel Campo Largo emergono i primi nomi a Napoli. Il primo è proprio quello della presidente dell’aula di via Verdi. Nel Pd, circolano da tempo rumors su Enza Amato. Nessun annuncio, nessuna ufficialità. Ma fonti dem la inseriscono tra i papabili. Oltretutto sarebbe un déjà vu. Amato è già stata consigliera regionale, nella prima legislatura di De Luca (2015-2020). Già in campagna elettorale, invece, un altro consigliere del Pd. Di Salvatore Madonna girano infatti i manifesti. Lo slogan: “ Con serietà e impegno per la nostra comunità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - salto
Miretti Napoli, Di Gennaro consiglia il centrocampista della Juve: «Con Conte può fare il salto di qualità, ha inserimento e fa anche gol»
Zortea proposto al Napoli: “Pronto per il salto, sogno livelli superiori”
L'Inter al top per gli stipendi. Salto Napoli: +41 milioni in un anno Le big di A a confronto: i nerazzurri e il Milan hanno "tagliato", crescono Juve e Roma Matteo Nava - @Gazzetta_it - X Vai su X
Delegati #FimCisl Salto System Napoli Fim Cisl Napoli #fermaimoilmassacro #FimCisl #PacePerGaza #pace #StopBombingGaza #gaza #peace - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, consiglio comunale flop. La maggioranza non c’è: «Saltata un’altra seduta» - Ancora un flop del Consiglio comunale, almeno il 50% delle sedute, da inizio consiliatura sono finite per mancanza di numero legale. ilmattino.it scrive
Stop a lavori Consiglio comunale Napoli, manca numero legale - La richiesta di verifica dei presenti in aula è stata avanzata dal capogruppo di Forza Italia, Iris Savastano. Scrive ansa.it