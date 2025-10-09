Napoli protagonista anche in Nazionale | Gattuso ha già scelto l’undici titolare!
A Coverciano il mister azzurro studia le prossime due sfide, con una certezza su tutte: i calciatori partenopei saranno protagonisti L'azzurro del Napoli brilla sotto i riflettori di Coverciano, dove Gennaro Gattuso sta plasmando la sua Italia per la sfida contro Israele. Nel primo allenamento a porte chiuse, il CT ha testato un 4-4-2 che può modularsi in un 4-1-3-2, con tre pilastri partenopei al centro del progetto, come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport. Con un mix di certezze e esperimenti, il tecnico azzurro sembra avere le idee chiare. E, tra la formazione e il ritorno di Spinazzola, i tifosi del Napoli sono inevitabilmente incuriositi.
Valditara annuncia il collegamento tra Napoli e Osaka: l’Italia protagonista nel primo meeting internazionale sull’intelligenza artificiale
Napoli, Lucca subito protagonista: gol al debutto contro il Catanzaro; a segno anche Raspadori
Meret vuole essere protagonista a Napoli: rifiutate due proposte
L'Istituto "Pontano" di Napoli ha schierato i suoi studenti, per contrastare il fenomeno del bullismo, producendo un cortometraggio, che ha permesso al protagonista di vincere un premio e di pensare ad un futuro da attore.
Da esubero allo United a protagonista nel Napoli nel giro di pochi mesi! Rasmus #Hojlund si è preso la scena! Ha ragione conte? Potrebbe essere un crack assoluto come attaccante?
Italia, Lucca escluso dalla Nazionale: Gattuso lo ha chiamato prima delle convocazioni - Il centravanti del Napoli, protagonista di un avvio di stagione tra alti e bassi, non figura nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per le prossime due sfide
Italia, la decisione di Gattuso: ecco il sostituto dell'infortunato Politano - Dopo aver perso Zaccagni il ct deve rinunciare a un altro convocato Un ritorno atteso, meritato, che sa di riscatto.