Napoli Porta Capuana | 52enne aggredito con tronchi di palma

La vittima è stata colpita da un gruppo di sconosciuti nella notte a Porta Capuana e ha riportato una ferita profonda alla coscia destra. Indagano i carabinieri. Aggressione nella notte a Porta Capuana. Un uomo di 52 anni, originario dell'India, è stato circondato da alcune persone ancora non identificate e picchiato con tronchi di una .

napoli - porta

Circondato e picchiato con i rami di una palma a Porta Capuana: infilzato con le punte delle foglie - Soltanto lo scorso 24 settembre, ad esempio, un uomo di 42 anni è stato avvicinato da un gruppo di persone, mentre si trovava ... Secondo fanpage.it

Indiano picchiato e ferito con rami di palma a porta Capuana - Il 52enne, circondato e malmenato, non ha saputo spiegare ai carabinieri i motivi dell'aggressione subita. Da rainews.it