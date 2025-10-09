Napoli muore in ospedale dopo essere stata sedata e legata perché infastidiva gli altri pazienti | la denuncia della famiglia

Morta per arresto cardiaco in ospedale dopo essere stata sedata e legata alla barella, per alcune ore, perché infastidiva gli altri pazienti. È quanto denuncia la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, che ha presentato un esposto in procura per fare luce sulla vicenda e accertare le cause del decesso. I fatti sono avvenuti il 12 settembre scorso nel pronto soccorso dell ’ospedale del Mare di Napoli. Secondo quanto evidenziato nella denuncia, la donna è arrivata nell’ospedale campano, intorno alle 22 dell’11 settembre, in stato di alterazione provocato dall’assunzione di alcol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, muore in ospedale dopo essere stata sedata e legata “perché infastidiva gli altri pazienti”: la denuncia della famiglia

