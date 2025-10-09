Napoli morta 39enne sedata e legata alla barella in ospedale | la denuncia dei familiari

Sarebbe stata sedata e legata a una barella perché infastidiva gli altri pazienti ma, alcune ore dopo, sarebbe morta per un arresto cardiaco. È quanto sarebbe accaduto lo scorso 12 settembre nel pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli e ora la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, ha deciso di rivolgersi ad un legale per presentare un esposto in procura per accertare le cause del decesso. L'arrivo in ospedale e il decesso. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la donna era arrivata in ospedale poco dopo le 22 dell'11 settembre, in stato di alterazione a causa dell'alcol che aveva assunto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Napoli, morta 39enne "sedata e legata alla barella" in ospedale: la denuncia dei familiari

