Napoli litiga con il fratello e dà fuoco a un bar di via Argine | arrestata 52enne
La donna, individuata grazie alle telecamere di sorveglianza, avrebbe appiccato il fuoco in un bar di via Argine, a Napoli, dopo una lite con il fratello. Momenti di paura ieri sera in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, dove un bar è stato avvolto dalle fiamme. A notare l’incendio sono stati gli agenti . 🔗 Leggi su 2anews.it
Napoli, litiga col marito e poi lo uccide a coltellate a Forcella: «Ora mi sento in pace»
"Rispetto alla coesione del centrodestra, il campo largo è un'accozzaglia, lo dimostra il fatto che Fico litiga tutti i giorni con il governatore uscente". Così Riccardo Guarino, coordinatore provinciale a Napoli di Noi Moderati. Michele Cammarano del Moviment
Bloccato col taser dai carabinieri a Napoli, muore durante trasporto in ospedale. Un 35enne ha litigato con due donne dando in escandescenze all'arrivo dei militari che hanno usato prima lo spray e poi la pistola elettrica @TgrRai https://rainews.it/tgr/campani
Litiga con il fratello e appicca un incendio, arrestata a Napoli - La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato una 52enne napoletana per il reato di incendio identificata grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza.