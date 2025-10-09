Napoli litiga con il fratello e dà fuoco a un bar di via Argine | arrestata 52enne

La donna, individuata grazie alle telecamere di sorveglianza, avrebbe appiccato il fuoco in un bar di via Argine, a Napoli, dopo una lite con il fratello. Momenti di paura ieri sera in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, dove un bar è stato avvolto dalle fiamme. A notare l’incendio sono stati gli agenti . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli litiga fratello d224Litiga con il fratello e appicca un incendio, arrestata a Napoli - La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato una 52enne napoletana per il reato di incendio identificata grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza. ansa.it scrive

