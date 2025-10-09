Napoli la Procura ci ripensa e chiede l’archiviazione dell’inchiesta sugli ospedali dell’emergenza Covid

A quattro anni dall’apertura di un’inchiesta che fece molto rumore, quella sulla realizzazione degli ospedali modulari a Napoli durante la fase più cruda dell’emergenza Covid, arriva la richiesta di archiviazione. E’ firmata dal pm Luigi Landolfi, in forza all’ufficio guidato da Nicola Gratteri. Secondo la Procura, non ci sono riscontri alle tesi accusatorie emerse durante la prima fase delle indagini e non è possibile sostenerle in giudizio. L’ufficio ha maturato un ripensamento dopo una richiesta di rinvio a giudizio del 2023. E’ la vicenda raccontata da ilfattoquotidiano.it nel dicembre di quell’anno, quando le carte tornarono indietro alla fase di avviso conclusione indagini per un vizio di notifica, l’assenza di alcune pagine nell’atto notificato a una ventina di indagati e ai loro avvocati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

