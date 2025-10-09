Napoli la confessione di Ambrosino | Indossare questa maglia è un sogno

Napoli, 9 ottobre 2025 - I minuti disputati in stagione sono appena 15, giusto un quarto d'ora nel finale del match contro il Cagliari, quello fermo su uno 0-0 che solo un guizzo finale di André-Frank Zambo Anguissa avrebbe indirizzato lato Napoli: eppure, Giuseppe Ambrosino ha voglia di dire la sua con quella maglia azzurra indossata fin dalle giovanili, come dichiarato nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc. I ricordi dell'esordio. In realtà, nel programma quasi scritto del classe 2003 e di molti suoi coetanei in questi casi era previsto un altro giro in prestito dopo i passaggi già vissuti con alterni risultati tra Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone, con un bottino di 10 gol totali trovati finora in carriera, ma ancora nessuno con la maglia del Napoli: poi il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku nell'ultima amichevole dell'estate, quella disputata contro l' Olympiacos, ha stravolto i piani mercato del club partenopeo, che ancor prima di fiondarsi (sinora con grande profitto) su Rasmus Hojlund aveva deciso di trattenere colui che ai tempi della militanza nella Primavera, con 27 reti e 9 assist trovati in 52 presenze nella categoria, più 2 gol e 2 assist in 9 gettoni con l' Under-17, sembrava un autentico futuro crack del ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

