Napoli la confessione di Ambrosino | Indossare questa maglia è un sogno

Sport.quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 9 ottobre 2025 - I minuti disputati in stagione sono appena 15, giusto un quarto d'ora nel finale del match contro il Cagliari, quello fermo su uno 0-0 che solo un guizzo finale di André-Frank Zambo Anguissa avrebbe indirizzato lato Napoli: eppure, Giuseppe Ambrosino ha voglia di dire la sua con quella maglia azzurra indossata fin dalle giovanili, come dichiarato nel pomeriggio ai microfoni di Radio Crc. I ricordi dell'esordio. In realtà, nel programma quasi scritto del classe 2003 e di molti suoi coetanei in questi casi era previsto un altro giro in prestito dopo i passaggi già vissuti con alterni risultati tra Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone, con un bottino di 10 gol totali trovati finora in carriera, ma ancora nessuno con la maglia del Napoli: poi il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku  nell'ultima amichevole dell'estate, quella disputata contro l' Olympiacos, ha stravolto i piani mercato del club partenopeo, che ancor prima di fiondarsi (sinora con grande profitto) su Rasmus Hojlund aveva deciso di trattenere colui che ai tempi della militanza nella Primavera, con 27 reti e 9 assist trovati in 52 presenze  nella categoria,   più 2 gol e 2 assist in 9 gettoni con l' Under-17,   sembrava un autentico futuro crack del ruolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

napoli la confessione di ambrosino indossare questa maglia 232 un sogno

© Sport.quotidiano.net - Napoli, la confessione di Ambrosino: “Indossare questa maglia è un sogno”

In questa notizia si parla di: napoli - confessione

Fiorentina – Napoli, Politano ammette tutto: la confessione

napoli confessione ambrosino indossareNapoli, la confessione di Ambrosino: “Indossare questa maglia è un sogno” - L'attaccante, rimasto in azzurro dopo l'infortunio di Lukaku, ricorda con emozione il suo debutto contro il Cagliari: "Non pensavo di entrare. sport.quotidiano.net scrive

napoli confessione ambrosino indossareAmbrosino, sorpresa in allenamento. Un curioso dettaglio non è passato inosservato (FOTO) - Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo non è stato convocato da Silvio Baldini, selezionatore dell'Italia U21 per i prossimi impegni di qualificazione agli Europei di categoria, rimanendo a Napoli per ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Confessione Ambrosino Indossare