Napoli Inter doppia tegola per Conte Novità sugli infortuni di Lobotka e Politano in vista del big-match Scudetto!

Inter News 24 Napoli Inter, La Gazzetta dello Sport conferma le difficoltà di Conte alle prese con gli infortuni in vista della ripresa del campionato. Brutte notizie per Antonio Conte: alla ripresa dopo la sosta il Napoli dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka e potrebbe non avere a disposizione Matteo Politano. Secondo la Gazzetta dello Sport, entrambi hanno riportato un infortunio muscolare. Piuttosto serio quello dello slovacco, che ha subito una lesione distrattiva all’aduttore della coscia destra: lo stop forzato sarà di almeno 4-5 settimane, escludendo quindi la sua presenza contro l’ Inter e in Champions League per i prossimi due impegni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, doppia tegola per Conte. Novità sugli infortuni di Lobotka e Politano in vista del big-match Scudetto!

