Inter News 24 Napoli Inter, La Gazzetta dello Sport conferma le difficoltà di Conte alle prese con gli infortuni in vista della ripresa del campionato. Brutte notizie per Antonio Conte: alla ripresa dopo la sosta il Napoli dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka e potrebbe non avere a disposizione Matteo Politano. Secondo la Gazzetta dello Sport, entrambi hanno riportato un infortunio muscolare. Piuttosto serio quello dello slovacco, che ha subito una lesione distrattiva all’aduttore della coscia destra: lo stop forzato sarà di almeno 4-5 settimane, escludendo quindi la sua presenza contro l’ Inter e in Champions League per i prossimi due impegni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, doppia tegola per Conte. Novità sugli infortuni di Lobotka e Politano in vista del big-match Scudetto!