Napoli | incendio di rifiuti con vista 70enne denunciato dai Carabinieri a pochi passi dal parco dei Camaldoli
Settant’enne sorpreso dai Carabinieri mentre bruciava rifiuti nel Parco dei Camaldoli: denunciato per combustione illecita e occupazione abusiva.. Una vetrina privilegiata per osservare Napoli e campi flegrei come in una cartolina. È la prospettiva che offre il Parco dei Camaldoli, oltre 100 ettari di verde, tra castagni secolari e il maestoso eremo di fine 500. Una bellezza minacciata, da chi ritiene l’incendio di spazzatura come una forma di smaltimento “differenziato”. In questa platea, i carabinieri del nucleo operativo Vomero hanno trovato anche un 70enne di Mugnano di Napoli. A pochi passi dal castagneto dei Camaldoli, l’anziano stava bruciando un cumulo di rifiuti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Napoli, incendio nella notte all'ospedale San Giovanni Bosco: fiamme all'Extra Utic
Napoli, fuochi d'artificio ai Quartieri: incendio a Foqus
