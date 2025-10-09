Napoli | incendio di rifiuti con vista 70enne denunciato dai Carabinieri a pochi passi dal parco dei Camaldoli

Settant’enne sorpreso dai Carabinieri mentre bruciava rifiuti nel Parco dei Camaldoli: denunciato per combustione illecita e occupazione abusiva.. Una vetrina privilegiata per osservare Napoli e campi flegrei come in una cartolina. È la prospettiva che offre il Parco dei Camaldoli, oltre 100 ettari di verde, tra castagni secolari e il maestoso eremo di fine 500. Una bellezza minacciata, da chi ritiene l’incendio di spazzatura come una forma di smaltimento “differenziato”. In questa platea, i carabinieri del nucleo operativo Vomero hanno trovato anche un 70enne di Mugnano di Napoli. A pochi passi dal castagneto dei Camaldoli, l’anziano stava bruciando un cumulo di rifiuti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it