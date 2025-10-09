Nuova opportunità interattiva per i tifosi partenopei nel cuore della città: tutti i dettagli per un’esperienza che farà piacere ai sostenitori azzurri Il Napoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva mai realizzata da un club di calcio in Italia, che sarà ospitata all’interno del nuovo store ufficiale nel centro di Napoli, in Piazza San Domenico. Napoli Immersive Experience: tutti i dettagli sulla novità per i tifosi. Il General Manager della Business Area del Napoli, Tommaso Bianchini, ha parlato di questa novità per i tifosi: Stiamo lavorando per regalare sempre più esperienze esclusive ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati di calcio che visitano Napoli: “Lo store di San Domenico è nel cuore pulsante della città e siamo orgogliosi che le migliaia di persone che vogliono scoprire le bellezze di Napoli possano vivere un’esperienza virtuale di realtà immersiva con la storia del nostro Club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli Immersive Experience, Bianchini: “Un regalo incredibile per i tifosi” – VIDEO