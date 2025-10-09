Napoli e Roma prime con un monte ingaggi inferiore a Inter e Juventus Corsport

Il Corriere dello Sport propone oggi un approfondimento sul monte ingaggi della Serie a e più precisamente su quelle delle due capoliste, Napoli e Roma. “Spendono meno, ma corrono più di tutti. Napoli e Roma sono l’eccezione virtuosa di una Serie A che continua a misurare ambizioni e conti: entrambe segnano 112 milioni di monte ingaggi lordi, secondo i dati di Transfermarkt, e alla sosta per le nazionali si trovano appaiate in vetta. Davanti sul piano dei salari restano Inter (139) e Juventus (127), ma i risultati fin qui premiano il bilancio operativo di De Laurentiis e dei Friedkin”. Leggi anche: Stipendi serie A, Napoli terzo con 110 milioni: Elmas guadagna quanto McTominay. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli e Roma prime con un monte ingaggi inferiore a Inter e Juventus (Corsport)

