Napoli e la plusvalenza Osimhen dal Nord richiedono chiarezza a tutela degli Scudetti vinti

La vicenda della presunta plusvalenza di Victor Osimhen continua a far discutere. L’attaccante, acquistato dal Lille nel 2020 e ceduto al Galatasaray nel 2025, è al centro di un’inchiesta della Procura di Roma per possibile falso in bilancio. I sospetti riguardano il valore attribuito ai giovani inseriti nella trattativa e alcune chat interne tra dirigenti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Osimhen-Galatasaray, fumata bianca vicina per il centravanti. Maxi plusvalenza del Napoli

Osimhen sarà la seconda più grossa plusvalenza della storia del Napoli: 73,22 milioni di euro (Calcio e Finanza)

Juventus, Miretti: Da Talento della Juve a Plusvalenza per il Napoli

Nelle scorse ore è tornata di moda la vicenda relativa all'acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen. L'ipotesi plusvalenza fittizia da parte della società di De Laurentis è oggetto di discussione da parte dei media. A far chiarezza ci ha pensato il Corriere del

Plusvalenze #Napoli L'analisi di Tuttosport

Plusvalenze, le differenze tra Napoli e Juventus: perché la giustizia sportiva non ha riaperto il caso Osimhen - Ecco perché la Procura Figc non è intervenuta, come nell'inchiesta Prisma della Juve.

Plusvalenze, si riaccende il caso Osimhen: cosa rischia il Napoli e le differenze rispetto alla Juventus - Caso plusvalenze, nuove intercettazioni sul trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli: cosa rischia adesso il club partenopeo