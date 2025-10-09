Napoli e Juve su Norton-Cuffy | osservato speciale del Genoa

Napoli e Juventus hanno puntato i riflettori su Brooke Norton-Cuffy, giovane terzino destro del Genoa.

Caso Osimhen: non ci sarà alcuna sanzione sportiva per il Napoli e De Laurentiis. Come scrissero i giudici, solo la Juventus fu punita essendo il solo club ad avere elevato l'illecito a sistema Nessuno lo ricorda ma nel processo "Plusvalenze bis" il Napoli non

L'ex difensore di Napoli, Juventus e Real Madrid è diventato uno dei ct più pagati al mondo dopo la firma con la nazionale di Shomurodov.

