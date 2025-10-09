Napoli dà fuoco al bar del fratello dopo una lite terrore tra i clienti | arrestata 52enne

Paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre, a Napoli in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, dove un incendio è divampato all’interno di un bar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che hanno notato le fiamme e alcune persone impegnate a tentare di spegnerle. Napoli, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, dà fuoco al bar del fratello dopo una lite, terrore tra i clienti: arrestata 52enne

In questa notizia si parla di: napoli - fuoco

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Paduano: “In Terra dei Fuochi 760 roghi in 6 mesi. Pronti a gestire le emergenze”

Napoli, tentano di rubare il borsello a un tiktoker dopo una diretta, lui reagisce: due rapinatori aprono il fuoco

Allarme diossina a Napoli: a fuoco deposito nei pressi del Centro Direzionale

Incendio nella notte nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, sul posto i Vigili del Fuoco In corso accertamenti per determinare le cause - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli, dà fuoco a una felpa e la lancia in casa della compagna dopo una lite: 41enne arrestato a Santa Lucia - X Vai su X

Napoli, bar e take away cinese sanzionati per mancanze igieniche e lavoratori in nero - Prosegue la campagna di controlli mirati alla sicurezza alimentare nella zona di Porta Capuana, a Napoli. Lo riporta ilmattino.it

Ferito a Napoli a colpi di arma da fuoco - Un uomo di 42 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alla gamba destra e all'addome ed è stato trasportato all'Ospedale del Mare a Napoli da un familiare. Come scrive ansa.it