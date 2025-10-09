Napoli contrabbando di carburante | sequestrati 56mila litri di gasolio
I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato a Marigliano (Napoli) oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando, due automezzi e una cisterna, e denunciato due persone. L'operazione, condotta dal Gruppo di Nola, ha preso il via dal controllo di un autoarticolato con targa romena, trovato in un parcheggio privato con 28mila litri di carburante trasportati con documenti falsi. Poco distante, era pronta un'autocisterna legata a una società italiana, anch'essa con altri 28mila litri di gasolio. Sequestrati anche una pompa per il travaso e i mezzi. Denunciati l'autista romeno e il rappresentante legale della società. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: napoli - contrabbando
