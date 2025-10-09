Napoli contrabbando di carburante | sequestrati 56.000 litri di gasolio
Il 26 settembre scorso, i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato a Marigliano oltre 56.000 litri di gasolio di contrabbando, due automezzi e una cisterna, denunciando due persone. L’operazione, condotta dal Gruppo di Nola, ha preso il via dal controllo di un autoarticolato con targa romena, trovato in un parcheggio privato con 28.000 litri di carburante trasportati con documenti falsi. Poco distante, era pronta un’autocisterna legata a una società italiana, anch’essa con altri 28.000 litri di gasolio. Sequestrati anche una pompa per il travaso e i mezzi. Denunciati l’autista romeno e il rappresentante legale della società. 🔗 Leggi su Lapresse.it
