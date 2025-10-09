Napoli c’è un leader silenzioso | perché l’assenza di Rrahmani pesa come un macigno

Non ha i riflettori di De Bruyne, né la fisicità iconica di Buongiorno. Ma negare l’importanza di Amir Rrahmani nel Napoli di Antonio Conte è un atto di pura miopia calcistica. Anzi, ci sbilanciamo: è lui il vero pilastro della difesa, il leader silenzioso che, proprio ora che è assente, sta mostrando a tutti quanto sia insostituibile. Il “Nuovo Albiol”: Fa Rendere Meglio Tutti. L’importanza di Rrahmani non si misura solo dalle sue prestazioni, sempre da 6,5 garantito. La sua vera grandezza, come fu per Raul Albiol nel Napoli di Sarri, è la capacità di far rendere al massimo chiunque gli giochi accanto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

