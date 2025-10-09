Napoli capitale nazionale dei motori supercar sul Lungomare partenopeo

2anews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per gli appassionati di supercar, sul Lungomare di Napoli, un eccezionale raduno promosso dalla Federazione Italiana Supercar, presieduta da Luigi Iossa. Napoli sì conferma capitale italiana dei motori, e dopo il successo dell’evento “Auto moto Napoli expo” svoltosi lo scorso settembre alla Mostra d’Oltremare, il nuovo appuntamento per tutti gli appassionati di supercar arriva domenica . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli capitale nazionale dei motori supercar sul lungomare partenopeo

© 2anews.it - Napoli capitale nazionale dei motori, supercar sul Lungomare partenopeo

In questa notizia si parla di: napoli - capitale

Napoli si trasforma sempre capitale del retail: terzo convegno nazionale dell’ADCC

Napoli capitale mondiale dell’IA a scuola: a ottobre il summit internazionale che ridisegna la didattica tra innovazione, responsabilità e inclusione

Al via “Il Castello e la Capitale – Tasselli per un racconto della città”: Castel Nuovo torna al centro dei percorsi turistici e culturali di Napoli

napoli capitale nazionale motoriNapoli capitale nazionale dei motori: dopo il successo di “Auto Moto Napoli Expo” - Dopo il successo dell’evento “Auto Moto Napoli Expo”, svoltosi lo scorso settembre alla Mostra d’Oltremare, il nuovo appuntamento per tutti gli appassi ... Come scrive ilgazzettinovesuviano.com

napoli capitale nazionale motoriNapoli capitale nazionale dei motori - Napoli sì conferma capitale italiana dei motori, e dopo il successo dell’evento “Auto moto Napoli expo” svoltosi lo scorso settembre alla Mostra d’Oltremare, ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Capitale Nazionale Motori