Napoli blitz in casa | scoperti quasi due chili di droga | 31enne arrestato dalla Polizia

Teleclubitalia.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz in casa. Scoperti quasi due chili di droga. La Polizia di Stato ha arrestato un 31enne napoletano con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di controllo in via Francesco Saverio

napoli blitz in casa scoperti quasi due chili di droga 31enne arrestato dalla polizia

© Teleclubitalia.it - Napoli, blitz in casa: scoperti quasi due chili di droga: 31enne arrestato dalla Polizia

In questa notizia si parla di: napoli - blitz

