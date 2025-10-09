Napoli Basketball | Bolton El Amin e Simms in conferenza | Dobbiamo trovare chimica non siamo venuti qui per sopravvivere

Il Napoli Basketball presenta altri tre acquisti dell’estate, a ridosso della gara interna contro Trieste: le parole di Bolton, El Amin e Simms. A due giorni dal secondo turno di campionato, il Napoli Basketball presenta tre nuovi acquisti dell’estate: Aaron Simms, protagonista a Bologna, Rasir Bolton e Ishmael El-Amin. I tre giocatori azzurri parlano mentre sul campo del Palabarbuto c’è Trieste, arrivata a Napoli per prepararsi alla gara. Bisogna resettare presto la sfida persa contro la Virtus, troppo più forte e di un livello differente attualmente. Bolton torna sulla sconfitta e ammette: “I problemi a Bologna si sono visti soprattutto dal punto di vista fisico e poi dobbiamo trovare chimica tra noi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

