Napoli Auriemma | Dodici infortuni sono troppi Senza Tiberio Ancora si sono fatti male tutti

Raffaele Auriemma, giornalista e volto noto del panorama sportivo napoletano, ha affrontato il tema degli infortuni che stanno colpendo il Napoli durante la sua trasmissione su Stile Tv. L'analisi di Auriemma parte da un dato evidente: dodici giocatori fermi ai box da inizio stagione, un numero anomalo considerando che il campionato è appena cominciato. «Conte saprà trovare la soluzione come ha fatto nella scorsa stagione — ha dichiarato Auriemma — ma dodici infortuni da inizio anno sono troppi. Parliamo di una stagione appena partita, con solo due gare di Champions e due soste.

