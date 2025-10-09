Napoli Auriemma | Dodici infortuni sono troppi Senza Tiberio Ancora si sono fatti male tutti
"> Raffaele Auriemma, giornalista e volto noto del panorama sportivo napoletano, ha affrontato il tema degli infortuni che stanno colpendo il Napoli durante la sua trasmissione su Stile Tv. L’analisi di Auriemma parte da un dato evidente: dodici giocatori fermi ai box da inizio stagione, un numero anomalo considerando che il campionato è appena cominciato. «Conte saprà trovare la soluzione come ha fatto nella scorsa stagione — ha dichiarato Auriemma — ma dodici infortuni da inizio anno sono troppi. Parliamo di una stagione appena partita, con solo due gare di Champions e due soste. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: napoli - auriemma
Auriemma esalta il Napoli: “Vittoria netta a Firenze, le rivali Scudetto ancora lontane”
Auriemma: “Questo Napoli sarà difficile batterlo. Conte bada al risultato, non al gioco”
Auriemma sicuro sulla corsa scudetto: «Il Napoli è la squadra più forte del campionato, Milan e Inter…»
Auriemma prende di mira KDB, le assurde parole sul centrocampista azzurro fanno infuriare i tifosi del Napoli - facebook.com Vai su Facebook
L’accanimento mediatico scatenatosi sul #Napoli relativamente all’affare #Osimhen è a dir poco vergognoso. Pur avendo la procura federale evitato di riaprire un caso già chiuso, sul fronte Nord c’è chi soffia sul fuoco affinchè #DeLaurentis venga condannato - X Vai su X
Auriemma: “Troppi 12 infortuni e siamo solo ad ottobre! Congiuntura astrale o preparazione? - Raffaele Auriemma, giornalista, si è soffermato sulla tematica legata agli infortuni in casa Napoli nel corso della sua trasmissione su Stile Tv: "Infortuni? Segnala tuttonapoli.net
Napoli, l'anno orribile degli infortuni con Benitez VIDEO - Il Corriere dello Sport ripercorre tutti i più gravi infortuni della stagione con Benitez: da Mesto a Zuniga fino ad Hamsik. Secondo calciomercato.com