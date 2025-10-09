Ennesimo problema fisico per gli azzurri, che proseguono nel periodo negativo sul piano delle indisponibilità: non c’è pace per il tecnico salentino La sosta per le nazionali darò modo ai calciatori del Napoli di recuperare le migliori condizioni fisiche dopo gli infortuni delle ultime settimane. Il rischio, però, che altri protagonisti azzurri possano infortunarsi è elevatissimo. Le gare dei prossimi giorni sono una trappola, ma per fortuna dei 9 giocatori convocati, solamente Anguissa sarà chiamato a trasferte particolarmente lontane. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ancora un problema fisico: non c’è tregua per Conte