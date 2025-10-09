ABBONATI A DAYITALIANEWS Notte di violenza nel cuore di Napoli. Una notte di paura e violenza quella appena trascorsa (tra l’8 e il 9 ottobre) a Porta Capuana, nel centro di Napoli, dove un uomo di 52 anni è stato assalito e ferito da un gruppo di sconosciuti. L’episodio è avvenuto intorno alle 2 del mattino, quando la vittima, un cittadino di origine indiana, è stata circondata da più persone e colpita con i rami di una palma. Durante l’aggressione, uno dei colpi ha provocato una ferita profonda alla gamba, causata da una delle punte delle foglie, che si è conficcata nella coscia destra. Ferita da corpo estraneo: prognosi di 14 giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, aggressione a Porta Capuana: uomo colpito con i rami di una palma e ferito alla gamba