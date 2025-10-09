Napoli accerchiato e picchiato senza motivo con un ramo di palma | 52enne in ospedale

Teleclubitalia.it | 9 ott 2025

Paura nella zona di Porta Capuana, dove un uomo di 52 anni, originario dell’India, sarebbe stato aggredito da un gruppo di sconosciuti senza alcun apparente motivo. L’episodio, ancora al vaglio degli investigatori, è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 8 ottobre. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli accerchiato e picchiato senza motivo con un ramo di palma 52enne in ospedale

© Teleclubitalia.it - Napoli, accerchiato e picchiato senza motivo con un ramo di palma: 52enne in ospedale

