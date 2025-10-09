Napoli 39enne muore dopo essere stata sedata e legata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare

Tragedia nel pronto soccorso dell’Ospedale del Mare: una donna di 39 anni, affetta da crisi epilettiche, è deceduta la mattina del 12 settembre dopo essere stata sedata e legata alla barella. La vicenda ha spinto la famiglia a presentare un esposto in Procura per fare luce sulle cause del decesso. Napoli, 39enne muore dopo essere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, 39enne muore dopo essere stata sedata e legata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare

In questa notizia si parla di: napoli - 39enne

