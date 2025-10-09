Musica live animazione per bambini e le prelibatezze autunnali | è tempo di Sagra della Castagna

Forlitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Premilcuore la Pro Loco organizza la 61esima edizione della Sagra della Castagna, che celebra uno dei prodotti tipici e d'eccellenza dell’autunno. E così per due domeniche, quella del 12 ottobre e del 19 ottobre, l'area feste della città si farà teatro della gastronomia locale con tante. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - animazione

Coldiretti, la 'Notte Gialla' fa 5: in piazza convegni, cibo, musica e animazione

Coldiretti, la 'Notte Gialla' fa 5: in piazza convegni, cibo, musica e animazione

Festa all'insegna dell'inclusività al Clubby, tra animazione, musica e sfilate di moda

musica live animazione bambiniLa musica popolare live in crescita, indotto da 4,5 miliardi - Quello degli spettacoli dal vivo in Italia, e più in particolare della musica popolare live - Da ansa.it

Street food, musica e animazione per bambini: il Buskers Festival a Terni mette in piazza anche l'artigianato - A Terni torna il Buskers Festival e per la settima edizione lo fa in una nuova location. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Live Animazione Bambini