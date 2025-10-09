Musica in Casa la rassegna di concerti a Latina

Concerti alla Casa di Quartiere di Borgo Piave a Latina con “Musica in Casa”, la rassegna di spettacoli che esplorano differenti mondi sonori, dal jazz alla musica latin, dal pop alla musica dei cantautori, le musiche dal mondo. Programma dei primi quattro concerti- sabato 0811 ore 21:00 Los. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - casa

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Ritorna a Castiglione la Festa del Bruschettone, tra musica e sapori di casa

Non solo musica e divertimento: Sottozero Summer Festival sostiene “La Casa di Leo”

Com’è andata la festa di Casa Marrazzo, tra musica, tradizioni, chef stellati e tantissimo pomodoro - facebook.com Vai su Facebook

Musica in Casa, con Jazz solos i classici del genere - Classic Jazz: un omaggio ai giganti del jazz strumentale: dalle linee bebop di Charlie Parker alle atmosfere sofisticate di Wes Montgomery, dal sound inconfondibile di Sonny Rollins alla raffinatezza ... Come scrive latinatoday.it

Per Musica in Casa: a Latina Los cumbancheros in concerto - Latin Jazz: un viaggio sonoro attraverso i ritmi e le melodie del Centro e Sud America, dal bolero cubano alla bossa nova brasiliana, passando per il tango argentino, il mambo e i grandi classici del ... Da latinatoday.it