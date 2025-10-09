Musica d’Artista 2025 | Salerno celebra la bellezza tra musica danza e cultura

Musica d’Artista 2025 trasforma Salerno in un palcoscenico di emozioni, con un programma che intreccia pop, lirica, danza e cultura nel cuore delle Luci d’Artista.. Salerno si prepara a vivere una stagione culturale di straordinaria intensità con Musica d’Artista 2025, la rassegna promossa dal Comune di Salerno e dal Teatro Municipale Giuseppe Verdi, con il sostegno della Regione Campania. Presentata ufficialmente stamani in conferenza stampa, alla presenza del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, del Sindaco Vincenzo Napoli e del Segretario Artistico Antonio Marzullo, l’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno salernitano. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Musica d’Artista 2025: Salerno celebra la bellezza tra musica, danza e cultura

In questa notizia si parla di: musica - artista

Lanciato ufficialmente “Cube: 3D Social” – il nuovo social network italiano per musica, foto e video, ideato dall’artista Elecktrike

Tragedia per la musica italiana, artista investito in bicicletta

Lutto nella musica italiana, addio a un grande artista

L’artista e produttore musicale è stato arrestato nel 2024 per traffico sessuale, prostituzione e associazione a delinquere - facebook.com Vai su Facebook

#musica Artista pantesca, classe 2000, Mariateresa Pavia, in arte Mariateresa, continua a sorprendere e incantare con la sua voce intensa e la sua energia autentica. - X Vai su X

Salerno Classica, quinto ed ultimo incontro di “San Michele in Musica” tra note e sapori - Complesso San Michele “Il Genio e l’infinito”Mozart e Salieri, Leggenda e veritàCostantino Catena e Ensemble ... zon.it scrive

Salerno, Capitale Italiana della Pace 2025 - Dal 22 al 27 settembre 2025, Salerno è diventata il cuore pulsante di un messaggio che oggi appare più urgente che mai: la pace non è un’utopia, ma una sc ... Scrive gazzettadisalerno.it