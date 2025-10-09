' Musica Civica' al Teatro Giordano ci sono Edoardo Prati e Giuseppe Albanese
Domenica 12 ottobre, alle 19 il Teatro Giordano di Foggia ospita il secondo appuntamento della 16esima edizione della rassegna ‘Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole’. Si tratta della conversazione del giovane influencer Edoardo Prati ‘Per cui t’à così distrutto questo amore?’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: musica - civica
'Musica Civica 2025', ecco il programma
Un brindisi alla Sumud Flotilla inaugura i festival di Sinistra civica ecologista. Musica e dibattiti a Garbatella e al Quadraro
Weekend di open day per la scuola civica di musica a Villa Gomes
PER CHI FOSSE INTERESSATO : proroga iscrizione Scuola Civica di musica - facebook.com Vai su Facebook
Toni Servillo inaugurerà l'edizione 2024 di Musica Civica - Conversazioni tra suoni e parole", che quest'anno sceglie di inaugurare la stagione al Teatro Petruzzelli di Bari, per poi tornare ... Secondo ansa.it
Pietrangelo Buttafuoco e Valentina Lisitsa per "Musica civica" - Al teatro Giordano di Foggia il quinto appuntamento della rassegna che mette insieme suoni e parole. Segnala rainews.it