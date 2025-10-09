Music for Peace in Senato | Ora si sblocchino 300 tonnellate di aiuti per Gaza fermi da 4 settimane

La Ong genovese mostra i pacchi alimentari che sono bloccati dalla raccolta per la Flottiglia: “Il governo ci aiuti davvero, serve un corridoio umanitario indipendente”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

music for peace in senato ora si sblocchino 300 tonnellate di aiuti per gaza fermi da 4 settimane

