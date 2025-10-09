Musetti | Questo mese in Cina non è stato facile dopo quello che è successo Mai stato a mio agio

Lorenzo Musetti a Shanghai è stato eliminato agli ottavi con Auger-Aliassime. Il tennista italiano è rammaricato per il risultato, ma anche per i problemi che ha vissuto in Cina a causa di una frase infelice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Musetti è ai quarti degli US Open, non trattiene l’emozione: “L’ultimo mese è stato difficilissimo”

Missione compiuta per Musetti: "Sono fiero dopo un mese terribile"

