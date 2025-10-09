Musetti e Paolini | è la stessa caccia Doppia speranza Finals da blindare

O tutto o niente. Paolini e Musetti, due sogni Finals che restano in bilico dalla terra delle albe e guardano al tramonto di una stagione, aspettando un lieto fine. Race differenti, ma stesso obiettivo e classifica: ottavo posto, appena dentro il torneo dei ’maestri’ e delle regine fra Torino e Riad. Proprio ieri il toscano, nel master 1000 di Shanghai, ha perso (6-4, 6-2) quello che era una sorta di derby in chiave Race contro il canadese Auger Aliassime. Il gigante che scaglia servizi a 240 all’ora è in scia al braccio d’oro di Carrara, ad appena 500 punti di distanza. Ed è l’unico che potrebbe accaparrarsi il posto al Masters di Lorenzo: troppo indietro Casper Ruud, lontano praticamente un migliaio di lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Musetti e Paolini: è la stessa caccia. Doppia speranza Finals da blindare

