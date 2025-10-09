Museo |  sorpreso in casa con circa 2 kg droga Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Puntomagazine.it | 9 ott 2025

Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Museo: 31enne trovato con oltre un chilo e mezzo di cocaina, bilancini e materiale per il confezionamento.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Francesco Saverio Correra, hanno controllato un soggetto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

