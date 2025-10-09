Muore ustionata mentre prepara da mangiare l' anziana aveva appena compiuto 100 anni

Aveva da pochi giorni festeggiato un secolo di vita Renata Gessini. La donna – una maestra in pensione – ha però trovato la morte non per l'avanzare dell'età, ma a causa di un incidente domestico, travolta dalle fiamme mentre preparava da mangiare. La tragedia è avvenuta ieri, mercoledì 8 ottobre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

